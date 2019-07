Policiais Militares são acionados por conta de som alto

Perturbação de sossego em Jacarezinho

Policiais Militares receberam informações via COPOM, referentes há som alto, por volta de 23h40m, na Rua Rita Pontes Vieira, Bairro Alto da Boa Vista, em Jacarezinho. A equipe se deslocou até o local onde foi constatado que a música estava extremamente alta, vinda de um veiculo Renault/Kwid de cor branca, e várias pessoas se encontravam consumindo bebida alcoólica.

Posteriormente foi identificado o condutor e proprietário do veículo, sendo o som automotivo apreendido e o responsável encaminhado à sede da 1º Companhia da Polícia Militar para providências com relação à perturbação do sossego.