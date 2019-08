Policiais prendem caminhoneiro armado em posto

Em Santo Antônio da Platina

Atento, o soldado da PM, Cristiano Alingheri, estava no restaurante de um posto de combustíveis às margens da BR-153 e notou um indivíduo agitado. Juntamente com o agente Carvalho, da Polícia Rodoviária Federal, viram um volume na cintura do suspeito, porém pelo fato do local estar lotado de clientes optaram por não realizar a abordagem e esperar por um momento oportuno.

Outros PMs (soldados Da Silva e Jonatho) também foram ao posto para dar suporte.

Marco Aurélio Lesniewski (foto) estava sentado numa cadeira e mesa com uma moça e admitiu estar errado, quando flagrado e não esboçou reação nenhuma. O revólver calibre 38 cabo de madeira, sem marca e numeração aparente e com seis munições no tambor se entregou.

Ele comentou que a arma era sua propriedade, estava na cidade com seu caminhão, o qual encontrava-se em manutenção. Em seguida, realizada revista no interior do veículo sendo localizado um coldre de couro.

Preso e encaminhado à delegacia de Polícia Civil para realização do flagrante. Depois de consulta, identificadas algumas passagens em seu nome e entre uma porte irregular de arma de fogo.