POLICIAL MILITAR DE SANTANA DO ITARARÉ É HOMENAGEADO

Ele se destacou positivamente nas ocorrências

Aconteceu na manhã desta sexta-feira, dia sete, no salão de festas da Igreja São Sebastião, em Wenceslau Braz, solenidade de homenagem ao Soldado da Polícia Militar, Benedito Aparecido da Costa, Destaque do mês de Junho de 2019.

Graças ao empenho do policial, relevantes prisões de traficantes e autores de outros delitos foram realizadas na cidade de Santana do Itararé, bem como, seu vigoroso trabalho no policiamento ostensivo, sempre dentro da legalidade, vem proporcionando mais segurança e tranquilidade à comunidade santanense e região.

Entre as várias ações de sucesso realizadas, destaca-se a ocorrência na qual várias denúncias anônimas davam conta de que na Rua Olaria ocorria intenso narcotráfico. Diante disso, o homenageado passou a monitorar este local, logrando êxito em abordar um dos suspeitos, o qual tentou se desfazer das drogas que trazia consigo, jogando por cima de um muro, alegando na sequência que seria para seu consumo.

Mas, o Soldado Benedito e sua equipe tinham informações contundentes que o suspeito traficava entorpecente. No local localizaram quantidade considerável de maconha, já toda preparada para venda, bem como petrechos utilizados para tal prática delituosa. O detido confirmou que estava realmente comercializando drogas, complementando ainda que havia saído a um ano do sistema prisional, onde cumpria pena pelos crimes de furto e roubo.

Ao fim da solenidade, o Subcomandante, Major Emerson Castelo Branco Oliveira, parabenizou o Soldado dizendo que “na gloriosa Polícia Militar do Paraná, a maioria dos Policiais são dotados de deveres, responsabilidades e um alto grau de comprometimento com a causa pública, contudo, dentre este rol de profissionais existem milicianos que se destacam, como é o caso de Benedito, o qual, em virtude de suas qualidades e esforços, vem realizando ações que repercutem positivamente perante a sociedade.”