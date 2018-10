Por que é tão importante saber mais sobre o câncer de mama?

Saiba mais sobre a prevenção da doença

O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil.É também o mais comum entre as mulheres e, se for diagnosticado no início pode ter cura. Se o câncer de mama não for tratado, pode se espalhar para órgãos vitais, como pulmão e fígado, e levar à morte.

Como descobrir o tumor?

A mamografia é o mais indicado, é um exame de diagnóstico por imagem, que tem como finalidade estudar o tecido mamário. Esse tipo de exame pode detectar um nódulo, mesmo ainda que não seja palpável.

O câncer de mama tem cura?

Sim. Quanto antes for descoberto, maior é a chance.

Homens também podem ter câncer de mama?

Sim. O câncer de mama em homens é menos comum do que em mulheres, mas tem as mesmas possibilidades de cura.

Como prevenir?

O câncer de mama é de difícil prevenção, pois é uma doença ligada a muitos fatores: casos na família, hábitos de vida etc. O ideal é descobrir o tumor quando ele ainda é pequeno. Para isso, a mamografia é fundamental.

