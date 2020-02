Assaltado posto de combustíveis em Jacarezinho

Dupla roubou dinheiro e fugiu

A PM foi acionada via central de operações para atendimento de roubo agravado no Auto Posto Jacaré na madrugada deste sábado, dia oito, na rua Paraná, centro da cidade.

No local, o frentista relatou que dois bandidos numa Honda Bros de cor preta, um com revólver em punho, deram voz de assalto, mandando os frequentadores deitarem no chão.

Levaram o dinheiro do estabelecimento e fugiram na sequência.

Ninguém ficou ferido.