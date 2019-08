PP realiza ato de filiação nesta segunda-feira

Atuação no ano que vem

Os Progressistas (PP) realizam na próxima segunda-feira, dia 2, um ato de filiação para receber novos integrantes e futuros candidatos. O evento, na sede estadual da legenda, em Curitiba, contará com a participação da presidente estadual, deputada Maria Victória e dos principais líderes do partido entre eles o deputado federal Ricardo Barros e a ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti.

“Os novos nomes que se apresentarão vão nos auxiliar a consolidar a renovação nas próximas eleições. Convido a todos que buscam uma melhoria na sociedade a participar deste momento”, disse a deputada Maria Victoria, que também é presidente do diretório municipal.

“Procuramos pessoas que se identifiquem com o nosso ideal, que se preocupem com o crescimento econômico das cidades e regiões aliado ao a melhor das condições de vida de quem mais precisa. Estou confiante que teremos vitórias consistentes em todo o estado no ano que vem”, disse a parlamentar.

Além das filiações, o ato também contará com a posse dos novos presidentes estadual e municipal da Juventude Progressista.

Gilberto Xisto Pereira deixa a presidência estadual para coordenar a mobilização da ala jovem de Curitiba. A participação dos jovens em todo o Estado fica sob o novo comando de Nassim Bacila.