Praça de eventos em Cambará já ultrapassa 90% da obra executada

Está quase pronta

A construção da quadra esportiva na Praça de Eventos do bairro São José II ultrapassou os 90% de obra executada.

O local já conta com pista, calçadas, cancha acústica arquibancadas, gramado, e luminárias instaladas (fotos).

Os recursos para a construção são provenientes de Emenda Parlamentar, do ex-deputado federal João Arruda (MDB), captados junto ao Ministério do Turismo, com contrapartida da Prefeitura de Cambará.