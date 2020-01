Pré-candidatos do MDB no Norte Pioneiro só serão definidos após Carnaval

Presidente do partido viajou em férias ontem

Exclusivo: O presidente da Executiva Estadual do MDB do Paraná, João Arruda (fotos) receberia lideranças do Norte Pioneiro na manhã desta quinta-feira, dia nove, na sede do partido em Curitiba. Só que aconteceu atraso e, à tarde, acabou viajando em férias para o Uruguai com a esposa, Paola, e os quatro filhos do casal. Voltará só na próxima quarta-feira.

Assim, os políticos do interior conversaram apenas por telefone com o ex-candidato ao governo e ex-deputado federal por duas legislaturas.

Em entrevista também ontem ao npdiario sobre a sucessão inclusive no maior colégio eleitoral da região (Santo Antônio da Platina), Arruda declarou, que em todo o estado vai “respeitar a decisão e autonomia deles no município”.

Assim, na maioria das cidades a definição principalmente dos pré-postulantes a prefeito e vice começará somente depois do Carnaval.

No caso platinense, Cláudio Cação “foi candidato a prefeito na última eleição e fez uma bela campanha, assim como eu, abriu mão de uma reeleição garantida para um desafio maior, foi corajoso e ousado. Sempre vou estimular uma candidatura própria, mas a decisão final é deles, e precisamos melhorar a nossa representação na Câmara dos Vereadores”, assinalou.

Anunciou que participará da pré-campanha eleitoral: “Vou pelo menos umas cinco vezes no primeiro semestre”, antecipou.

Também citou municípios que vai priorizar: Bandeirantes, Tomazina, Cambará, Guapirama, Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio, Abatiá, Jacarezinho e Nova Santa Bárbara. “Na verdade, de uma forma ou outra, participarei de todas as campanhas da região, hoje temos ferramentas para isso através da Imprensa, redes sociais, internet, rádio e até mesmo TV (é o caso de Cornélio e Londrina)”, adicionou.

Na campanha de 2018 Arruda visitou o npdiario com a chapa completa de candidatos a governador, vice, e senadores:

