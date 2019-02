Prefeito de Conselheiro Mairinck define Cobra Repórter como representante

Decisão foi anunciada nesta terça-feira



O prefeito de Conselheiro Mairinck, Alex Sandro Pereira Costa Domingues, esteve nesta terça-feira, dia cinco, com o deputado estadual Cobra Repórter na Assembleia Legislativa do Paraná, em Curitiba. Na oportunidade, o definiu como o representante do município a partir de agora.

De acordo com Cobra Repórter as demandas do município serão encaminhadas junto às secretarias do Governo e colocou seu gabinete à disposição. “E tem mais, no mesmo dia intermediamos um encontro do prefeito Alex com o

governador Ratinho Junior que conversaram sobre a política e as demandas de Conselheiro Mairinck”, declarou o parlamentar.

Na ocasião, o prefeito Alex também se encontrou com o presidente da Sanepar, Cláudio Stabile.

O chefe do executivo estaca acompanhado primeira-dama, Nilda de Souza Domingues, e da filha.