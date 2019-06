Prefeito de Ibaiti apresenta novos veículos e equipamentos

Em carreata pelas ruas da cidade

Na manhã de sábado, dia 1, pelas ruas da cidade de Ibaiti, o prefeito apresentou aos moradores, mais oito veículos que foram adquiridos para ampliar o atendimento à população.

Foi apresentada uma nova ambulância de Suporte Avançado para reforçar o atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 192, uma UTI móvel capaz de atender casos mais graves. Outras novidades foram apresentadas também:

Um Chevrolet Prisma para ser usado pelo Conselho Tutelar;

Um Chevrolet Prisma para uso da Secretaria de Assistência Social;

Um novo ônibus para atender o transporte público coletivo urbano de passageiros de Ibaiti com elevador para embarque e desembarque de cadeirantes;

Um trator 7D reformado para realização de terraplanagem e abertura de estradas;

Um novo caminhão para transbordo de resíduos sólidos descartáveis da Coopersoli;

Uma nova motoniveladora que será utilizada na abertura e restauração de estradas;

Um rolo compactador vibratório autopropelido com cilindro para compactação de solo com capacidade de 11,3 toneladas.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho comentou que a carreata é uma forma de informar o cidadão dos investimentos que estão sendo feitos em todas as áreas da administração pública, na Saúde com a entrega da ambulância, na Assistência Social com a entrega dos veículos, na Secretaria de Obras com a entrega das máquinas, na coleta de lixo com o caminhão, o ônibus circular para o transporte público coletivo urbano, assim demonstrando uma forma de administração transparente para toda a população.

“Investir na renovação da frota pública municipal resulta no fortalecimento do município. São recursos importantes e a aquisição dos novos veículos proporcionará a melhoria na qualidade de vida do nosso povo”, disse o prefeito.