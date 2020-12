Já trabalha para implantar mudanças e melhorias logo no início do mandato

O prefeito eleito de Jacarezinho, Marcelo Palhares (PSD), se reuniu com os deputados Mauro Moraes (PSD) e Cobra Repórter (PSD) na busca por recursos e inclusão do município em programas dos governos estadual e federal.

Palhares, que já tem cumprido extensa agenda mesmo antes de tomar posse do cargo para que foi eleito, antecipa os diálogos com deputados para agilizar a liberação de emendas para o município.

“Estamos em uma série de atividades para já adiantar muitas das coisas que precisamos e queremos realizar logo no começo do nosso mandato. Então aproveitamos cada oportunidade para acelerar alguns dos processos que com certeza irão promover melhorias para a população de Jacarezinho”, avalia o prefeito eleito.

“Ter apoios de deputados e dos governos é fundamental para os municípios, que têm dificuldade em realizar obras e maiores investimentos apenas com recursos próprios. Felizmente temos aliados que vão nos ajudar muito a promover todas as mudanças que Jacarezinho tanto precisa”, completa Marcelo Palhares.

Na pauta das reuniões temas como recursos para saúde, infraestrutura e educação foram os mais abordados. O prefeito eleito pretende realizar grandes investimentos em Jacarezinho já em 2021, logo no primeiro ano de mandato.

O empresário foi eleito em sua primeira eleição ao conquistar 50% dos votos válidos nas eleições de novembro. A diplomação como prefeito aconteceu na quarta-feira (16) e no dia 1º de janeiro acontece a posse.

Vale lembrar que na semana passada Palhares conseguiu junto ao governo do Estado a liberação de R$ 744 mil para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho e já articula a liberação de mais recursos para uma ampla reforma no Pronto Socorro da instituição.

O vice-líder do governo, deputado Estadual Cobra Repórter (PSD), acompanhou o futuro chefe do executivo em visita ao Palácio do Iguaçu e secretarias de Estado nesta quinta-feira (17), para tratar das demandas do município.

“Mesmo antes de assumir, o prefeito Marcelo Palhares já veio a Curitiba para tratarmos dos assuntos de Jacarezinho junto às esferas do governo. Deixei claro que ele pode contar comigo para garantir as conquistas que a cidade precisa”, afirmou Cobra Repórter.