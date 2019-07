Prefeito recebe presidente do Fundepar para visitas técnicas

Aconteceu em escolas estaduais de Ibaiti

O prefeito Dr. Antonely Carvalho recebeu na Prefeitura o diretor-presidente do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional-Fundepar, José Maria Ferreira em visita técnica às escolas estaduais no município de Ibaiti.

Também estavam presentes, o vice-prefeito Ulisses Mingote, o chefe de gabinete do Fundepar, Luciano Arantes Sanches, a secretária Municipal de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti a professora Leila Cândido de Bonfim Torres, o assistente técnico do NRE, Gilberto Akira Cascardo Hito e a técnica em edificações do NRE, Rejane Fadel Olivetti.

A visita técnica aconteceu na última sexta-feira, dia 19, no Colégio Estadual Aldo Dallago, no Colégio Estadual Júlio Farah e no Colégio Estadual do Campo Napoleão da Silva Reis no distrito da Vila Guay.

O Colégio Estadual do Campo Napoleão da Silva Reis, no distrito da Vila Guay passou por uma grande reforma e ampliação. A escola ganhou novas salas de aulas, cantina, laboratório de pesquisas e biblioteca.

O Colégio Estadual Júlio Farah também passará por reformas. A escola recebeu do Governo do Estado uma ordem de serviço no valor de R$ 32.993,66 (trinta e dois mil e novecentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) que serão usados para reformas em geral.

Dr. Antonely acompanhou o diretor-presidente do Fundepar nas visitas técnicas. O prefeito falou com diretores, professores, funcionários e as merendeiras das cantinas das escolas. O prefeito disse que investir em educação é investir em maiores oportunidades para melhorar a qualidade de vida das pessoas. “A Educação é uma das principais ferramentas para formar cidadãos. Agradeço ao Governador Ratinho Junior, ao secretário de Estado da Educação Renato Feder e ao diretor-presidente do Fundepar, José Maria Ferreira pelo apoio dado a Educação do nosso município. Com investimentos em Educação certamente melhoramos os valores democráticos que fundamentam a vida em sociedade”, concluiu o prefeito.