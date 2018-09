Prefeito Zezão comenta sobre atraso em desfile

Ele preferiu não se pronunciar sobre eventuais indisposições

O prefeito Professor Zezão (foto principal) foi procurado pela reportagem para comentar sobre o atraso acontecido no desfile de Sete de Setembro neste final de semana, em Santo Antônio da Platina.

Na verdade, o atraso começou porque o evento não tinha o áudio dos hinos por um problema pontual, “houve foi um imprevisto e imprevistos infelizmente acontecem, o hino foi cantado pelos presentes, Tiro de Guerra, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, autoridades, Professores e população e acabou ficando bom”, afirmou.

Com relação aos incidentes depois envolvendo pessoas, instituições e estabelecimentos de ensino, o chefe do executivo preferiu não se pronunciar, “salvo o atraso, o desfile foi um sucesso e no ano que vem vamos melhorar mais, vamos iniciar exatamente às oito horas”, disse.

De fato, a demora causou desconforto em alguns e, em 2019, tudo indica que, por exemplo, evoluções de escolas serão mais rápidas, e os horários previstos serão cumpridos pelas instituições que participarem.