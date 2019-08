Prefeito Zezão contorna protesto e atrai apoio

No Monte Real

O prefeito Professor Zezão(PHS) mostrou habilidade e contornou um pretenso protesto na PR-092 feito por alguns moradores do distrito de Monte Real na manhã desta terça-feira, dia 27, em Santo Antônio da Platina. Houve bloqueio da rodovia causando transtornos durante pelo menos três horas.

Ele tinha a informação que a iniciativa foi idealizada por um vereador da oposição, mas mesmo assim foi até o local acompanhado do Chefe de Gabinete, Ditinho Miranda, e do secretário municipal de Serviços e Obras Públicas, Everton José Panegada.

A Polícia Militar esteve no local, porém não houve tumulto.

O chefe do executivo conversou com os manifestantes de forma cordial e disse que a principal reivindicação ( melhoria no acesso da rodovia ao distrito) já estava no cronograma de obras para ser realizada na próxima terça-feira, dia três, o que foi mantido.

Ao final, foi cumprimentado e elogiado pelas pessoas que estavam nas imediações do “protesto”.

Também confirmou a reforma e ampliação da Escola Municipal do Campo Professora Ivonice Aparecida de Souza. Segundo a secretária de Educação, Adriane Cavatoni Vicario, a obra de R$ 772.239,58 atenderá cerca de 200 alunos no Monte Real.

Serão cinco salas de aula, uma de informática, outra de reforço e ainda uma multi-uso.

A iniciativa já foi licitada e as obras devem começar ainda em 2019.