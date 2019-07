Prefeitos do Norte Pioneiro visitam secretário Beto Preto

Trabalhando juntos para ajudar o povo

O deputado Luiz Romanelli (PSB) levou nesta semana ao secretário estadual de Saúde, Beto Preto, as demandas dos prefeitos do Cisnop, Cisnorpi, Cisvap – consórcios intermunicipais que atuam nas cidades da mesorregião do Norte Pioneiro.

“No Paraná, mais de 80% da população depende do SUS e se o SUS não funcionar bem, o povo não tem a quem recorrer. Além das demandas, o que podemos desejar junto com os prefeitos que o secretário Beto Preto tenha muito sucesso em sua gestão. Vamos trabalhar juntos para resolver os problemas do povo, que é o que a população espera da gente”, disse Romanelli.

Das demandas apresentadas, Beto Preto garantiu o repasse 325,3 mil para o Cisnop. O dinheiro faz parte dos R$ 5,4 milhões liberados para 14 consórcios intermunicipais de saúde em todo Paraná. O reforço financeiro vai auxiliar no custeio e investimento em aéreas de atenção secundária na saúde. “Temos o planejamento regional integrado para diversas regiões do Paraná e vamos definir os investimentos no Norte Pioneiro como já liberamos a licitação do centro de especialidades de Jacarezinho. Temos ainda o compromisso do governador Ratinho Junior de resolver a questão do consórcio de saúde da 18° regional de saúde”, disse Beto Preto.

“Agradeço o empenho do deputado Romanelli que trabalha conosco na Secretária Estadual de Saúde para juntos resolver dificuldades que se apresentam na área de saúde nas cidades paranaenses”, completou.

Prefeitos – Ainda entre as demandas, o prefeito Jamison Donizete (PSD) apresentou pedido de reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde de Paranagi, distrito de Sertaneja, com cerca de 1.000 moradores. A reforma é avaliada em R$ 350 mil e o secretário Beto Preto respondeu positivamente à demanda.

O prefeito de Guapirama, Pedro Banzé (MDB), pediu equipamentos para saúde, avaliados em R$ 200 mil e ultrassom, para urgência e emergência, no valor de R$ 12 mil. O prefeito de Colorado, Marcos Mello (PDT) – presidente do Cisvap pediu novos equipamentos para o Hospital Santa Clara e recursos para o consórcio intermunicipal.

Acompanharam ainda Romanelli na reunião com Beto Preto, os prefeitos de Cornélio Procópio, Amin Hannouche (PSDB), Cambará , Japira, Ângelo Marcos Vigilato (PSD); e de Sapopema, Gimerson Subtil (PDT), presidente da Cisnop.