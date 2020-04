Prefeitura de Ibaiti expande capacitação na saúde

Tudo pelo combate ao Covid-19 e suas consequências

A Prefeitura de Ibaiti através da Fundação Hospitalar de Saúde Municipal – FHSMI realizou neste domingo (26), um treinamento com os profissionais de saúde para assistência a casos do novo coronavírus no município.

O treinamento foi ministrado pela equipe médica e corpo de enfermagem do Comitê Covid-19 do Hospital Beneficente Universitário de Malíria – UNIMAR, composta pelos profissionais Dr. Uri Adrian Princ Flato, diretor de Qualidade da Associação Beneficente do Hospital Universitário de Marília (SP), Dr. Piero Biteli, coordenador da Unidade de tratamento Intensivo da Unimar (SP), Bruna Rezek, enfermeira assistente da Diretoria e Ensino de Pesquisa da Unimar e Guilherme Garbelini, enfermeiro coordenador de Gestão de Projetos do ABHU e Escritório de Qualidade da Unimar.

Os profissionais da área da saúde de Ibaiti receberam capacitação profissional com treinamento teórico e prático para atuarem na Unidade Semi-Intensiva (área roxa) da Unidade de Triagem/Teste/Tratamento de Covid-19 no Hospital Referência do Covid-19 de Ibaiti (antigo Hospital Municipal).

Todos os envolvidos com a área da saúde do município (corpo médico, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos, nutricionistas, técnicos em laboratório e raio X, motoristas de ambulâncias, porteiros, auxiliares administrativos e auxiliares de serviços gerais) receberam as instruções contidas no plano municipal de contingência do novo coronavírus que está alinhado com os planos da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde – OMS.

O treinamento aconteceu simultaneamente no Centro de Eventos Municipal, Casa da Cultura, CRAS e OAB.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, que também é médico e participou do treinamento, o trabalho realizado pela equipe médica e corpo de enfermagem do Comitê Covid-19 do Hospital Beneficente Universitário de Malíria – UNIMAR será muito importante para o município de Ibaiti pois a equipe do ABHU é exemplo no Estado de São Paulo em preparação para superar a pandemia do novo coronavírus.

Dr. Antonely falou das medidas tomadas pelo executivo para enfrentamento do Covid-19. “Frente a eminente necessidade de tratamento das pessoas contaminadas com Covid-19 em nossa cidade e região, a Prefeitura de Ibaiti através da Fundação Municipal de Saúde com aprovação do Conselho Municipal de Saúde e pela Câmara Municipal realizou todos os procedimentos jurídicos administrativos para a contratação de novas equipes multidisciplinares de saúde, médicos intensivistas para operarem os respiradores da Unidade Semi-Intensiva do Hospital e médicos especialistas”, disse o prefeito.

Dr. Antonely falou sobre os esforços da Administração em preparar a rede de saúde do município para superar a crise,comentou sobre a construção do Hospital de Campanha que entrou em funcionamento em tempo recorde e do Hospital Referência do Covid-19 (antigo Hospital Municipal) que passou por reformas e ampliação para atender pessoas com casos suspeitos e confirmados do coronavírus.

Apresentamos para a população de Ibaiti de forma clara e transparente a equipe médica que irá trabalhar no nosso município durante a pandemia do Covid-19”

Uma ala no hospital foi designada para o atendimento exclusivo dos pacientes contaminados e em estados mais graves, separados dos casos suspeitos, mas leves. Esta nova ala contará com nove leitos de Unidades Semi-Intensivas e terá acesso restrito apenas à equipe médica e será chamada de “Área Roxa” e atenderá também os casos graves e agudos de pneumonia e respiratórios com necessidade de ventilação mecânica. O setor contará com respirador, monitor multiparamétrico, aspirador de auto fluxo, bombas de infusão, desfibrilador cardíaco e será monitorado por câmeras.

O prefeito discorreu ainda da equipe de profissionais contratados para trabalhar durante a pandemia.

Atuarão frente a Saúde de Ibaiti na Unidade Semi-Intensiva, uma equipe de médicos intensivistas e médicos especialistas nas áreas de infectologia, pneumologia, cirurgia geral e pediatria, com corpo de enfermagem exclusivo para a Unidade de Triagem, Teste e Tratamento do Covid-19.

“Neste momento crítico que vivemos, tivemos que agir rapidamente na melhor estruturação do serviço de saúde do município de Ibaiti para atender as pessoas com Covid-19, assim de forma rápida e organizada contratamos e montamos uma nova estrutura de saúde municipal. Hoje apresentamos para a população de Ibaiti de forma clara e transparente a equipe médica que irá trabalhar no nosso município durante a pandemia do Covid-19”, disse.

Ao finalizar, agradeceu à equipe médica do Comitê Covid-19 do Hospital Beneficente Universitário de Malíria – UNIMAR pela realização do treinamento aos profissionais de saúde de Ibaiti. “Fizemos muitas obras e readequamos prédios nos últimos dias, mas hoje vamos capacitar nosso pessoal e de certa forma proteger nossa equipe com orientações de tratamento para não contaminação e preparar todos com técnicas específicas de tratamento de pacientes com Covid-19”, concluiu o prefeito.