Prefeitura de Tomazina investe em caminhão para apoio em serviços

Gera economia pois não é necessário se deslocar até a cidade abastecer

A Prefeitura de Tomazina adquiriu um caminhão comboio para apoiar máquinas e outros veículos que trabalham em obras na cidade. Com investimentos de R$ 140 mil, o equipamento tem como principal vantagem a geração de economia com o transporte, já que não é necessário se deslocar até a cidade para fazer o abastecimento.

O caminhão é equipado com um compressor com motor a diesel, engraxadeira a ar, tanque de combustível com bomba elétrica, máquina pneumática e caixa de ferramentas. É possível abastecer maquinário na zona rural, fazer manutenção da frota da prefeitura, calibrar e fazer troca de pneus de grandes equipamentos e ainda engraxar periodicamente as peças, gerando economia pelo fato de não precisar fazer trocas frequentes.

“É a primeira vez que Tomazina conta com um caminhão exclusivo para a manutenção e o abastecimento de máquinas e caminhões que estão em serviço. Nossa gestão investiu pesado na renovação da frota, mas além de renovar precisamos cuidar bem dela. Ações como essa geram economia aos cofres públicos”, destacou o prefeito Flavio Zanrosso.