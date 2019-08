Presa mulher após tentativa de fuga em Carlópolis

Arma e motocicleta foram apreendidas

Em patrulhamento pela rodovia PR-218, em Carlópolis, neste sábado, dia 17, por volta de 22h10m, Policiais Militares viram um casal suspeito numa moto. Realizados os procedimentos de abordagem, os dois tentaram fugir sofrendo um queda na sequência.

O condutor conseguiu escapar por uma plantação de café, e a mulher foi abordada. Na mochila que carregavam, encontrados dois pares de luvas latex, duas balaclavas, e duas chaves de fendas.

A moto também estava irregular, com placa falsa e numeração de chassi suprimido. Também havia a informação que o indivíduo tinha uma arma, sendo assim as autoridades foram até a casa do marginal, onde foi apreendida uma espingarda, marca Rossi calibre 28. A arma e a moto foram apreendidas e tomadas as demais providências.