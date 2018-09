Preservação ambiental é tema de teatro em Jacarezinho e Cambará

Espetáculo sobre reciclagem do lixo

Na próxima quinta-feira (6), alunos de escolas públicas de Jacarezinho e Cambará participarão de uma atividade diferente: a apresentação do espetáculo teatral Uli Luli e as Latas Mágicas (fotos). A peça sobre reciclagem do lixo faz parte do projeto A Arte da Vida, que também presenteia cada criança da plateia com um livro informativo sobre o tema, abordado de maneira lúdica. O projeto têm patrocínio, via Lei Rouanet, da CTG Brasil (China Three Gorges- Líderes Globais em Energia Limpa), empresa que administra e opera oito usinas hidrelétricas no Rio Paranapanema por meio da Rio Paranapanema Energia.

A diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da empresa, Salete da Hora, diz que “Patrocinar iniciativas de cultura, lazer e educação ambiental é uma das maneiras da CTG Brasil (China Three Gorges) reforçar sua responsabilidade socioambiental, e manter um relacionamento relevante com as comunidades vizinhas aos seus empreendimentos”.

Welson Ribeiro, do Grupo Komedi (Grupo especializado na gestão e produção de projetos culturais e esportivos), responsável pelas apresentações, ressalta que o objetivo do projeto é “Comprometer o pequeno cidadão com a natureza, estimulando o respeito e a valorização do meio ambiente por meio da conscientização”.

O projeto A Arte da Vida segue visitando escolas públicas até o dia 24 de setembro na região da Bacia do Paranapanema. Ao todo, 52 cidades e aproximadamente 10 mil crianças irão assistir as apresentações.