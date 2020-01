Presidente da Associação Comercial Platinense otimista com mercado

Aposta em aumento de vendas em 2020

O comerciante Nelson de Camargo (foto) aposta em crescimento de vendas neste ano. “Teremos mais comercialização em quase todos os segmentos”, prevê.

Aliás, se depender da confiança do setor empresarial, 2020 será um ano melhor para a economia paranaense. Isso é o que constatou um levantamento da Amcham (Câmara Americana de Comércio) de Curitiba, realizado neste mês de janeiro durante o Comitê de Economia e Finanças da instituição, que reuniu sócios, diretores e gerentes, entre outros cargos, de empresas de diferentes setores.

Essa sondagem é vista por Nelsinho, como é conhecido o líder platinense, com alto grau de confiança.A pesquisa, respondida por 50 participantes, mostrou que 96% deles estão otimistas com a economia do Estado, sendo que 70% apostam que 2020 será ligeiramente melhor do que 2019, ao passo que 26% acreditam que o mercado será muito melhor do que o ano passado.

Outro número que demostra confiança é em relação aos investimentos. O levantamento constatou que os empresários entrevistados devem aumentar ligeiramente (54%) ou consideravelmente (28%) os investimentos na sua empresa neste ano.



‘Esses dados são importantes indicativos do que podemos esperar pelo menos para este primeiro semestre do ano. A confiança dos empresários, empreendedores e executivos no mercado é fator essencial para o avanço do mercado. Temos notado, sim, um otimismo maior entre nossos associados, dos mais variados setores”, destaca.

Setores de investimentos.

A pesquisa mostrou que a Reforma Tributária (36%) será a medida que mais deve impactar o setor empresarial em 2020.