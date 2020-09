Presidente do MDB processa correligionários do Norte Pioneiro

Alguns políticos fizeram ameaças pessoais ao ex-deputado federal

O ex-secretário-geral e atual presidente do MDB do Paraná, João Arruda (fotos) informou por telefone, na manhã desta quarta-feira, dia dois, que entrará com ações judiciais contra alguns correligionários e outras pessoas que o ameaçaram de agressão física ou crime ainda maior nesta semana. Por redes sociais, políticos de Bandeirantes vinculados a uma chapa majoritária fizeram bravatas e ameaças veladas e outras diretas como “vamos dar um jeito nessa pessoa”.

“Vou tomar medidas na Justiça, pois apenas gravei um vídeo dizendo que haveria um posicionamento do partido em relação a questões de alianças e detalhes pontuais sobre a convenção municipal, algo normal, e fui ofendido pessoalmente, chegaram a falar até da minha casa, que comprei com meu dinheiro, um absurdo!”, disse o ex-deputado federal por duas legislaturas e candidato ao governo estadual há três anos e meio.

“O partido não pode ser prejudicado, gostaria de evitar polêmicas para impedir desconfortos na cidade e também proteger nossos candidatos a vereador”, acrescentou, “não tem diretório em Bandeirantes, é uma comissão provisória apenas”, esclareceu.