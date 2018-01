Presidente do TRE e vice do STF no Norte Pioneiro nesta sexta-feira

Serão homenageados com os títulos de Cidadãos Honorários de Ribeirão Claro

O poder legislativo de Ribeirão Claro promoverá Sessão Solene de entrega dos títulos de Cidadãos Honorários para José Antônio Dias Toffoli (Ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal) e Adalberto Jorge Xisto, presidente do TRE(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná).Será às 19h30m desta sexta-feira, dia 12,no Salão do Júri do fórum local.

A honraria para ambos foi decisão unânime da câmara de vereadores.Várias autoridades estão confirmadas.

O prefeito Mário Pereira aprovou a iniciativa, “os dois foram fundamentais para manutenção dos cartórios eleitorais no Paraná naquela fase em que havia disposição de fechamento, além disso, o Xisto foi juiozDias Toffoli, por exemplo, está sempre no Tayayá”, afirmou, referindo-se ao resort ribeirão-clarense localizado às margens da represa de Chavantes, entre São Paulo e Paraná.

Dias Toffoli (foto principal) tem 50 anos e nasceu em Marília (SP). Bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1990), foi professor colaborador no curso de pós-graduação desta instituição, além de lecionar direito constitucional e direito de família no Centro de Ensino Unificado de Brasília.

Ingressou na advocacia em 1991, tendo sido consultor jurídico na Central Única dos Trabalhadores de 1993 a 1994, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo em 1994 e assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados de 1995 a 2000. Atuou como advogado de três campanhas presidenciais de Lula. Foi subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República de 2003 a 2005.

Em 2007, foi nomeado por Lula para o cargo de Advogado-Geral da União, permanecendo neste até 2009, quando foi indicado pelo mesmo presidente ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.Exerceu também a função de ministro do TSE, tendo presidindo-o de 2014 a 2016, além de presidir a comissão de juristas responsável pela elaboração do anteprojeto do novo Código Eleitoral brasileiro.



Adalberto Jorge Xisto Pereira (foto acima) , nasceu em Curitiba há 54 anos e foi bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, turma 1988.Ingressou na magistratura em 1990,tendo sido juiz em União da Vitória,Siqueira Campos, Toledo, Ponta Grossa e Curitiba.

Além de professor de Direito Processual Civil, foi diretor da Escola da Magistratura, Núcleo de Curitiba (gestão 2002/2003)

Foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná em 22 de setembro de 2008, pelo critério de merecimento.