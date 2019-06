Preso após furtar casa da própria mãe em Carlópolis

Armas e munições foram encontradas

A equipe atendeu a uma ocorrência de furto em Carlópolis, nesta quarta-feira, dia 26, por volta de 20h15m. Os policiais militares realizaram a abordagem no indivíduo suspeito, que é filho da vítima e, ao ser questionado sobre o ocorrido, confessou a autoria.

Também informou às autoridades os três receptadores dos produtos furtados.

Foram realizadas buscas nos endereços mencionados, e num deles outro indivíduo abordado e com ele encontrado um revólver calibre 22, carregado com cinco munições e mais seis munições calibre 38, e depois de indagado disse estar com arma com o mesmo calibre no veículo, sendo um revólver Taurus calibre 38.

Na casa do bandido foi apreendida uma espingarda calibre 22 e munições. Com os demais encontrados os produtos provenientes do furto. Todos os envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências.