Preso elemento com três mandados em Ribeirão do Pinhal

Estava num Ford Verona

Os Policiais Militares receberam uma denúncia anônima, nesta quarta-feira, dia 4, por volta de 12h, de que havia um Ford Verona, parado na Rodovia PR-218, em Ribeirão do Pinhal, com três ocupantes suspeitos.

No momento da abordagem, um dos elementos passou um nome falso, mas as autoridades conseguiram verificar sua verdadeira identidade, sendo constatados três mandados de prisão em seu desfavor, pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Com dos demais abordados, nada de ilícito foi encontrado.

O criminoso com mandado de prisão foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil local.