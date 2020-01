Preso em Jacarezinho bandido que furtou Fiesta em Carlópolis

Um dos ladrões conseguiu fugir

A Polícia Militar prendeu em Jacarezinho um elemento que receptou um Ford Fiesta (foto) furtado em Carlópolis. O “pagamento” foi de mil reais. A suspeição é de estarem associados para crimes na região. O carro foi levado pelo guincho na Polícia Militar até a Delegacia de Policia Civil, onde foi feita sua entrega, juntamente com o capturado.

O crime e a prisão foram na quinta-feira à noite na rua Guioxim, e havia um comparsa, mas só neste sábado, dia 18, a reportagem conseguiu os detalhes.

Durante patrulhamento pela Rua Fernando Eugênio, próximo ao antigo frigorífico, iniciou o monitoramento tático e tentativas de abordagem aos dois indivíduos.Depois, na Rua Otaviano Tonet, Vila Rosa, a PM utilizou giroflex e sirene. O condutor do automóvel aumentou a velocidade no cruzamento com a BR 153 e jogou o veículo para a direita, fez uma manobra de arrancada brusca e continuou pela rodovia. Fez ultrapassagem em local sem visualização, passando por dois caminhões.

A viatura alcançou os marginais em frente ao bairro São Luis II, local em que por duas vezes o Fiesta caiu na canaleta da via, no momento em que o condutor tentou ultrapassar pelo acostamento. Nesse ínterim, o passageiro abriu sua porta e pulou do carro, rolando pelo asfalto. De imediato, foi dominado.

Demais equipes já estavam realizando apoio e cerco pelos bairros Aeroporto e Vila Leão.

O veículo foi localizado abandonado no momento em que colidiu contra o porta-mala na traseira de um Ford/Pampa. Populares informaram terem visto indivíduo saindo correndo, em direção da favela, mas não foi localizado.