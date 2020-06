Preso em Ribeirão Claro bandido de Pinhal; ficou na cadeia de Carlópolis

Ação integrada das forças de segurança

Um homem de 26 anos teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Ribeirão do Pinhal (foto na entrada da cidade) em razão da participação em um assalto na cidade, à mão armada, ocorrido dia 19 de junho, no bairro Vila Santa Terezinha.

O indivíduo, com auxílio de comparsas, abordou um morador, de 51 anos, técnico em eletrônica, anunciando assalto. Cerca de dois mil reais foram roubados.

A Polícia Civil abriu inquérito e, após reunir evidências de sua participação, solicitou à Justiça a expedição do mandado de prisão que foi deferido.

Após o crime, o marginal buscou refúgio na cidade de Ribeirão Claro.

A Polícia Militar local o monitorou, efetuando sua prisão na tarde do dia 25 de junho, no bairro Cachoeira do Espírito Santo. Com ele, foi apreendida porção de maconha e algumas munições de arma do mesmo calibre da usada no assalto.

O homem preso tinha vários antecedentes por tráfico de drogas e arma de fogo e está recolhido na carceragem em Carlópolis.