Preso fazia vídeos de plantação de maconha em Joaquim Távora

Num matagal do povoado rural de São Roque do Pinhal

A equipe realizava patrulhamento na rua José Gonçalves de Oliveira pelo bairro rural quando avistou quatro indivíduos em atitude suspeita sendo um deles já conhecido do meio e ainda com tornozeleira eletrônica. Diante do fato, ocorrido às 16h10m de quarta-feira, dia 22, dada voz de abordagem e identificado o grupo.

Com três deles nada de ilícito havia e assim foram liberados, já com o outro em seu bolso uma bucha de maconha embrulhada com uma sacolinha. Confessou ter comprado a droga de “um viajante” e consumiria com os amigos. Imediatamente detido e encaminhado para o pelotão para realizar o Termo Circunstanciado.

No caminho, relatou ter plantado dois pés de maconha no mato. Desbloqueou seu aparelho de celular, onde gravou dois vídeos cultivando a droga.

Ato contínuo, levou a equipe até o local onde estavam as plantas, sendo encontrados dois pés (fotos). Na sequência, levado à delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.