Preso homem por receptação de celular em Jacarezinho

Já têm passagens anteriores por furtos

Na noite desta segunda-feira, dia dez, às 19 horas, um homem foi preso no bairro Nossa Senhora das Graças, em Jacarezinho, pelo crime de receptação.

De acordo com a Polícia Militar, um dos dois aparelhos furtados de uma vítima foi encontrado por ela própria, por isso, informou às autoridades que, após localizá-lo através do Google, o smartphone se situava com alguém no endereço mencionado. Assim, começaram a investigação e perceberam que o suspeito estava vendendo via Facebook, pelo valor de R$ 220,00.

Deslocaram-se até o local e ao abordá-lo acharam imediatamente o aparelho, mas o acusado não assumiu ser o autor do furto. Disse à polícia que havia comprado de outra pessoa pelo valor de R$ 100,00. Entretanto, considerando o valor pago, bem como seu histórico de furtos, foi indiciado por receptação.

O aparelho foi apreendido pela equipe em patrulha para devolvê-lo à vítima e o homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho.