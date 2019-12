Preso ladrão de supermercado em Jacarezinho

Elemento é torcedor do São Paulo

Dois indivíduos roubaram o Supermercado Bom Preço na avenida Dr.João de Aguiar, Vila Setti, em Jacarezinho, no início da noite sábado, em Jacarezinho.

Com as imagens dos indivíduos, logo foram identificados. Um deles usava uma camiseta do time do São Paulo e já era conhecido no meio por outros ilícitos e o comparsa realizou outros furtos e roubos.

A Polícia Militar foi até a casa de um deles e prendeu o marginal quando tentava fugir. O outro está sendo procurado.

Ninguém se feriu.