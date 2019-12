Preso traficante de maconha em Cambará

No bairro Ignez Panichi Hamzé

Em patrulhamento pela Rua Nicolau Viegas, Bairro Ignez Panichi Hamzé, os PMs se depararam com Anderson dos Santos Romualdo (foto), conhecido no meio por seu envolvimento com o narcotráfico.

Ele tentou se evadir para dentro de sua casa, todavia foi abordado na sequência. Em seu bolso encontradas duas buchas de maconha e R$ 40,00, segundo ele, proveniente da venda de drogas.

Na parte externa da residência, foram encontradas mais 15 buchas da erva, debaixo de um tanque de lavar roupas.

O indivíduo de 19 anos assumiu que as drogas eram suas, bem como vinha traficando. Recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Cambará.