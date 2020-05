PRF encontra 807 quilos de maconha escondidos com cavalos

Na divisa de Jacarezinho e Ourinhos na tarde de sexta-feira

Por volta das 13 horas de sexta-feira (29) durante patrulhamento de rotina no entroncamento das BRs 153 e 369, na divisa PR/SP, por Jacarezinho, mas no município de Ourinhos (SP), foi abordado um caminhão Ford Cargo transportando três cavalos e tendo como motorista e passageiro dois homens residentes de Maringá(sentados no chão).

Ao solicitar a documentação do veículo foi percebido pela equipe muito nervosismo nos ocupantes do caminhão, o que motivou uma busca de possíveis ilícitos escondidos.

Ao verificar o assoalho da carroceria onde estavam os animais foi constatado um compartimento que escondia grande quantidade de maconha.

Indagados, informaram que receberiam certa quantia em dinheiro para levar a carga da cidade de Ponta Porã (MS) até Cotia, na grande São Paulo.

Após contabilizada a droga pesou 807 quilos divididos em 807 tabletes.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes da Polícia Civil de Ourinhos.