Primeira edição dos Jogos de Aventura e Natureza reuniu 20 mil atletas

Cinco cidades do NP participaram

Os Jogos de Aventura e Natureza encerraram a primeira edição com um balanço positivo. Mais de 20 mil atletas participaram das competições, realizadas em 26 municípios de diversas regiões do Estado. No Norte Pioneiro, sediaram o evento Carlópolis , Jacarezinho , Ribeirão Claro, Salto do Itararé e Siqueira Campos.

Além disso, oficinas e cursos levaram esporte às comunidades e escolas locais atendendo mais de 90 mil pessoas.

“Começamos com o pé direito, foi um sucesso”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que concebeu o projeto. Ratinho Junior destaca que a iniciativa retrata a estratégia do Governo do Estado de, por meio do esporte, intensificar o turismo sustentável e movimentar a economia do Estado.

“Nesta primeira edição todas as etapas foram muito boas. Cumprimos o objetivo de mexer com as regiões do Estado onde o turismo têm foco importante mas é pouco explorado e prestigiado”, disse ele. Os Jogos aconteceram no Litoral, nos municípios lindeiros ao lago de Itaipu (Oeste) e na região de Angra Doce (Norte Pioneiro)

O governador ressalta que no Litoral, por exemplo, os Jogos de Aventura e Natureza multiplicaram as reservas de restaurantes e hotéis locais. “A ideia é trazer turistas fora da época de veraneio e movimentar a economia local, gerar emprego e renda durante o ano todo”, afirma. “O calendário dos Jogos já está implantado e para as próximas edições vamos ampliar as cidades beneficiadas”

SHOWS E ESPETÁCULOS – Atletas e demais participantes dos Jogos lotaram hotéis e restaurantes das cidades que receberam a competição. Na abertura de todas as etapas, shows musicais e espetáculos culturais atraíram milhares de pessoas.

Iniciados em agosto e encerrados em novembro, no Litoral, os Jogos de Aventura e Natureza envolveram 30 modalidades esportivas diferentes das tradicionais, disputadas em locais com pouco fluxo turístico durante o período dos jogos.

“Os Jogos de Aventura e Natureza se consolidaram como indutores do turismo pelo esporte, da forma projetada pelo governador Ratinho Junior”, afirma o superintendente do Esporte do Paraná, Helio Wirbiski.

Ele enfatiza que as parcerias foram fundamentais para o sucesso da competição. “As federações viram a seriedade do projeto, aderiram e se envolveram na organização. Os atletas também entenderam que a inclusão por meio do incentivo à prática esportiva é muito importante para o estado.

E as regiões perceberam que o esporte pode ajudar as cidades a ficarem conhecidas e a desenvolver o turismo, especialmente na baixa temporada. O objetivo foi alcançado”, afirma.

PARA 2020 – O êxito da competição chamou a atenção de várias cidades e estados. Hélio Wirbiski salienta que a consolidação e o sucesso dos Jogos de Aventura e Natureza tornou o Paraná referência na organização e realização de uma competição nesses moldes.

“Fomos procurados por 39 municípios que querem ser sede das competições no ano que vem. Dois Estados se interessaram e entraram em contato para saber como tudo foi feito”, afirma.

MODALIDADES – Fazem parte dos Jogos as modalidades Aquatlon, balonismo, beach soccer, beach tênis, BMX, bodyboarding, canoa havaiana, canoagem de velocidade, canoagem slalom, cicloturismo, corrida de aventura, corrida de turismo, cross country, escalada, futebol, futevôlei, handbeach, jipe, mountain bike, parapente, paraquedismo, pesca esportiva, rally, rugby, skate, slackline, stand up paddle, surf, vela, vôlei de praia e wakeboard.

REGIÕES – Os Jogos aconteceram de 10 a 18 de agosto no Litoral (1ª etapa). Em seguida, foram para os municípios lindeiros ao Lago de Itaipu (de 7 a 15 de setembro e depois de 28 de setembro a 06 de outubro). Entre 19 e 27 de outubro os Jogos voltaram ao Litoral e se encerraram na etapa de Angra Doce (Norte Pioneiro) realizada de 23 de novembro a primeiro de dezembro.

No total, as cinco etapas contemplaram os municípios de Antonina, Carlópolis, Diamante D´oeste, Entre Rios, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guaraqueçaba, Guaratuba, Itaipulândia, Jacarezinho, Marechal Cândido Rondon, Matinhos, Medianeira, Mercedes, Missal, Morretes, Paranaguá, Pato Bragado, Pontal do Paraná, Ribeirão Claro, Salto do Itararé, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu, São José das Palmeiras, São Miguel do Iguaçu, Siqueira Campos e Terra Roxa.