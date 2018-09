Pro Tork acelera no Brasileiro de Motocross em Goiás

Na sexta etapa da competição

A Pro Tork Racing Team vai acelerar em busca de bons resultados na sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2018. O evento será realizado neste fim de semana, na cidade de Morrinhos, localizada a 120 km de Goiânia (GO).

Maiara Basso (foto) é o destaque da equipe, estando invicta na temporada. A atleta lidera a categoria MXF e espera voltar a subir ao lugar mais alto do pódio. Já Fredy Spagnol e Felipe Mombach focam em recuperação na MX2. Atualmente eles ocupam o sexto e o 17º lugares na tabela, respectivamente.

As disputas acontecem em uma pista de 1300 metros, no Setor Darcy Chaves. O terreno com aclives e declives naturais foi especialmente preparado para a ocasião, contando com 24 obstáculos, que exigirão técnica e preparo físico dos competidores. O local ainda oferece ampla infraestrutura.

O público tem acesso liberado ao evento, que conta com programação intensa.

Reportagem: Daniela Burgonovo

Confira a classificação:

MXF

1) Maiara Basso – 50 pontos (Pro Tork Racing Team)

2) Larissa Laira – 42 pontos

3) Tatiane Poltronieri – 36 pontos

4) Sarah Guimarães Silva – 36 pontos

5) Marcely Cazadini – 22 pontos

MX2

1) Pepê Bueno – 180 pontos

2) Fábio dos Santos – 169 pontos

3) Lucas Dunka – 163 pontos

4) Gustavo Pessoa – 137 pontos

5) João Pedro Ribeiro – 131 pontos

6) Fredy Spagnol – 113 pontos (Pro Tork Racing Team)

17) Felipe Mombach – 34 pontos (Pro Tork Racing Team)

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul e da NOS Energy Drink.