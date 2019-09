Pro Tork acelera para manter liderança no Paraguaio de Motocross

Em Concepción

Neste final de semana, dias 7 e 8 de setembro, acontece a quinta etapa do Campeonato Pro Tork Paraguaio de Motocross. A prova deve ser acompanhada por cerca de 13 mil pessoas e integra a programação da 30ª Expo Norte, importante feira na cidade de Concepción, a 400 quilômetros da capital Assunção.

Além de dar nome à competição, a Pro Tork alinha no gate para defender sua dobradinha na classe principal, MX1, com Carlos Eduardo Franco e Maninho Rausis, líder e vice, respectivamente. Carlos ainda é o ponteiro na MX2, enquanto que Maninho detém o segundo lugar na MX2 Nacional e o terceiro na MX2.

Para Carlos, a expectativa é de levar a equipe ao pódio. “Correr lá, diante de todo aquele público, é algo único. Os paraguaios são fanáticos pela modalidade e isso nos dá ainda mais ânimo para entrar na pista e conquistar vitórias”, destaca o atual campeão.

A pista que recebe as disputas é uma das mais tradicionais do país e já foi palco do nacional em outras oportunidades. Seu traçado de alta velocidade tem 1.300 metros, poucas curvas ou trechos travados, e se caracteriza pelo solo claro, constituído de uma espécie de argila.

Os treinos livres de sábado abrem a programação, às 11h, seguidos pelos classificatórios à tarde. No domingo há treinos cronometrados a partir das 8h e provas às 11h30. O cronograma está sujeito a alterações.

Pro Tork garante inscrição gratuita

A Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, patrocina a competição e oferece inscrição subsidiada a todos os participantes que utilizarem equipamentos da marca. Confira o regulamento completo no site: www.fepam.com.py.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.