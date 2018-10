Pro Tork alinha no gate do Catarinense de MotoCross

Em Jaraguá do Sul

O Campeonato Catarinense de MotoCross 2018 terá sua quinta e penúltima etapa no fim de semana, dias 13 e 14.

Entre os pilotos confirmados, destaque para o multicampeão Milton “Chumbinho” Becker, defendendo a Pro Tork na categoria MX4.

Atualmente ele ocupa a terceira posição na tabela, com doze pontos a menos que o líder. Porém, se levado em consideração o descarte previsto no regulamento, Milton assume a liderança. Vale lembrar que ele não participou da prova anterior devido ao falecimento de sua mãe na data do evento.

O desafio acontece no Marino Tecilla Racing Park, em uma pista especialmente preparada para a ocasião, repleta de obstáculos como saltos, mesas e sessões de costelas. A entrada custa R$ 15,00 e os ingressos já estão a venda nos locais de costume. Menores de doze anos não pagam.

Becker não vê a hora de acelerar. “Gosto bastante das corridas em Jaraguá do Sul, o traçado é muito divertido e desta vez passou por modificações que o deixaram ainda melhor. Espero fazer uma boa largada e somar pontos importantes na briga pelo título”, afirma o atleta de 51 anos, natural de Itapiranga, mas que reside em Joinville.

Confira a classificação da categoria MX4:

1) Richard Berois – 87 pontos

2) Erivelto Nicoladelli – 86 pontos

3) Milton “Chumbinho” Becker – 75 pontos (Pro Tork)

4) Anisio Clasen – 74 pontos

5) Rogerio Schmitt – 60 pontos