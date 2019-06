Pro Tork Alto Giro Show pela primeira vez em Ibaté (SP)

Evento celebra aniversário da cidade

A Pro Tork Alto Giro Show está a caminho de Ibaté (SP), onde se apresentará pela primeira vez. O objetivo da equipe, considerada uma das melhores de manobras radicais com motocicletas de toda a América Latina, é agitar o 1º Ibaté Moto Festival, que integra a programação do aniversário de 126 anos da cidade.

Quatro experientes pilotos estão prontos para entrar em cena, com oito máquinas de 50 até 1000 cilindradas. O espetáculo tem duração de aproximadamente uma hora e conta com cerca de 40 manobras, muitas com efeitos especiais e ainda com a participação do público.

Serão feitos dois shows neste fim de semana, na Pirâmide da Mata do Alemão. O primeiro no sábado, dia 22, às 19h30min, e o segundo no domingo, dia 23, às 15h. E o melhor, a entrada é franca. Quem curte emoção e adrenalina não pode perder a oportunidade de conferir de perto.

Sobre a Pro Tork Alto Giro Show: A equipe surgiu em 1995 e se destacou ao longo dos anos pelo profissionalismo na execução de manobras radicais com motocicletas, algumas exclusivas, como o Helmet Fire, na qual o piloto lança fogo pelo capacete. Hoje, é considerada uma das melhores da América Latina, presença sempre confirmada em grandes eventos. Sua estrutura é diferenciada, conta com um ônibus moderno, grades de isolamento, sistema de som digital, iluminação e geradores. Ela tem o patrocínio da Pro Tork, marca brasileira líder no mercado de motopeças na América Latina, além do apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.

Mais informações: altogiro.com.br