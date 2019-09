Pro Tork apresenta melhor do motocross no Amazonas

Estilo livre em Parintins

Gilmar “Joaninha” Flores (fotos) apresentará o melhor do motocross estilo livre na cidade de Parintins, localizada no interior do estado do Amazonas. O show está programado para ser realizado neste sábado, dia 28 de setembro, a partir das 19 horas no Planeta Boi.

O piloto patrocinado pela Pro Tork, a maior fabricante de motopeças da América Latina, foi o primeiro brasileiro a executar o temido backflip, giro de 360 graus com a motocicleta para trás. Em seu currículo, títulos e participações em eventos internacionais importantes, como X-Fighters e X-Games.

E o melhor, ele não estará sozinho. O atleta Robertt Fire complementa o espetáculo repleto de manobras radicais, elevando ainda mais a adrenalina.