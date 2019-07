Pro Tork campeã da Copa Brasil de Enduro de Regularidade

Loth já era favorito

O título de campeão da primeira edição da Copa Brasil de Enduro de Regularidade 2019 é do paranaense Emerson “Bombadinho” Loth. O piloto que defende a equipe Pro Tork na categoria principal, a Master, confirmou o favoritismo ao vencer a quinta e última etapa da temporada, realizada neste fim de semana, dias 6 e 7 de julho, em Extrema, na divisa dos estados de São Paulo e Minas Gerais.

A disputa contou com 335 quilômetros de trilhas cortando a região da Serra da Mantiqueira, exigindo bastante preparo físico dos competidores. No geral, média alta de velocidade, porém, com alguns trechos mais técnicos, repletos de pedras e raízes, que acabaram definindo o resultado favorável ao Bomba.

“Primeiro objetivo do ano alcançado com sucesso. Estou muito feliz, pois a competição contou com as principais provas da modalidade no país, reunindo também os melhores pilotos do cenário. Não me saí bem na abertura, fui buscando, consegui assumir a ponta apenas na etapa anterior e hoje fechei com chave de ouro. Aproveito para agradecer a todos que me apoiam e torcem por mim”, disse.

Já na estrada, ele retorna para Curitiba, mas se engana quem pensa que o atleta terá descanso. No próximo domingo, dia 14, ele encara a terceira etapa do Brasileiro, em Viana (ES), campeonato no qual está em terceiro lugar na classificação. “Espero manter o ritmo, estou motivado e pronto para dar o meu melhor. A meta é vencer e somar pontos importantes”, finaliza.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.