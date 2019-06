Pro Tork conquista bons resultados no Gaúcho de Velocross

Irmãos Basso seguem em bom ritmo

A Pro Tork Racing Team comemorou a conquista de bons resultados com os irmãos Basso, na terceira etapa do Campeonato Pro Tork Gaúcho de Velocross. O evento aconteceu neste final de semana, dias 15 e 16 de junho, em Erval Grande, no extremo norte do Rio Grande do Sul.

Maiara venceu a VXF Importadas de ponta a ponta, além de ser a sexta colocada na categoria VX3, correndo entre os homens. Lucas foi o segundo a receber a bandeira quadriculada na VX2 e o terceiro na VX1. Já Mateus terminou em primeiro na VX2 e em quinto na VX1.

“Foram provas difíceis, em uma pista complicada, com chão duro. Buscamos imprimir um ritmo forte, mas sem arriscar tanto. Seguimos entre os primeiros na classificação e animados na busca pelos títulos da temporada 2019”, disse Maiara, atual campeã estadual e nacional na classe feminina.

E eles não terão descanso, pois a etapa seguinte será realizada já no próximo fim de semana, dias 22 e 23, em Arroio do Meio, junto à terceira rodada do Brasileiro. A expectativa da equipe é que os irmãos Basso mantenham o rendimento, somando pontos importantes na tabela.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.