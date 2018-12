Pro Tork conquista três títulos no Paraguaio de Velocross

Time comemora títulos

A Pro Tork Racing Team fez a festa na grande final do Campeonato Paraguaio de Velocross 2018, realizada nos dias 8 e 9, em Obligado. E o responsável foi o piloto Carlos Eduardo Franco do sul do mato grosso, que conquistou o título em três categorias para a equipe.

Carlos Eduardo consagrou-se campeão antecipado na VX2 e na Força Livre Nacional. E agora conseguiu cumprir seu objetivo com a taça da VX1 em mãos. Ele deu um verdadeiro show de pilotagem no evento, vencendo as três provas sem dar chances aos adversários.

“Este foi o primeiro ano da competição, a modalidade está crescendo muito aqui no Paraguai. Fiquei feliz por ser o primeiro campeão da história, sempre busquei dar o meu melhor e, felizmente, colhi os frutos do meu trabalho. Gostaria de agradecer a Pro Tork pelo incentivo, espero seguirmos juntos”, finalizou.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul (Óleos para motor e lubrificantes) e da NOS Energy Drink