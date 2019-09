Pro Tork defende liderança hoje em Cambará

Em cinco categorias no Paranaense de Motocross

Este final de semana está sendo marcado por mais uma grande dose de adrenalina sobre duas rodas. O ponto de encontro é a cidade de Cambará, que recebe a quinta etapa do Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross. A entrada é franca.

Além de patrocinar o evento, a Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, acelerar em várias categorias. Mais do que isso, defende a liderança em cinco delas. Como se não bastasse, através das mãos do piloto Rafael Faria (fotos), aquece a briga pelo topo da classe principal, a VX1.

“Venho de uma boa sequência de resultados e treinamento intenso. Agora quero diminuir a diferença para o primeiro colocado e garantir o título nas corridas finais”, comenta Faria, segundo na VX1 e ponteiro da VX2. “Acompanhei de perto a construção dessa pista e adorei ela. É diferenciada, com saltos longos e paredes altas. Será palco de grandes disputas”, complementa.

Outro destaque da equipe é Willian Guimarães, campeão Brasileiro antecipado na MX4, que lidera as MX3, MX4 e MX5 do estadual. O time também será representado por Matheus Zerbatto, segundo na Intermediária Especial e quarto na MX2; Otávio Pedro, primeiro na 150cc e segundo na MXJR; Alencar Krefta, quinto na MX5; e Tiago Garcia, quinto na MX1.

A pista é inédita no Paranaense. Seu traçado é mais extenso que o padrão das provas anteriores, com aproximadamente 1.500 metros, e conta com obstáculos como mesas, duplo, triplo em aclive, king e costelas.

O acesso do público é gratuito e ao menos sete mil pessoas devem assistir as corridas. O evento integra as atividades de aniversário dos 95 anos do município.

Confira a classificação:





MX1

1) Pepe Bueno – 101 pontos

2) Rafael Faria – 69 pontos (Pro Tork)

3) Vagner Lachi – 60 pontos

4) Ewerton Bueno – 59 pontos

5) Tiago Garcia – 54 pontos (Pro Tork)

MX2

1) Rafael Faria – 100 pontos (Pro Tork)

2) Luiz Imbergue – 74 pontos

3) João Vitor Vargas – 67 pontos

4) Mathues Zerbatto – 66 pontos (Pro Tork)

5) Helton Batista – 59 pontos

MX3

1) Willian Guimarães – 104 pontos (Pro Tork)

2) Vagner Lachi – 84 pontos

3) Leandro Serrano – 63 pontos

4) Thell Adur – 51 pontos

5) Juliano Saldanha – 51 pontos

MX4

1) Willian Guimarães – 103 pontos (Pro Tork)

2) Vagner Lachi – 78 pontos

3) Thell Adur – 71 pontos

4) Luiz Fernando Orlando – 64 pontos

5) Fabio Sukekava – 59 pontos

MX5

1) Willian Guimarães – 104 pontos (Pro Tork)

2) Valdecir de Oliveira – 74 pontos

3) Claudiney Guasti – 58 pontos

4) Juarez Melo – 52 pontos

5) Alencar Krefta – 52 pontos (Pro Tork)

150cc

1) Otávio Pedro – 104 pontos (Pro Tork)

2) Kaua Lima – 84 pontos

3) Alvaro Neto – 80 pontos

4) Gabriel Louzano – 74 pontos

5) Paola Pegoraro – 29 pontos

Intermediária Especial

1) Matheus Zolet – 93 pontos

2) Matheus Zerbatto – 85 pontos (Pro Tork)

3) Luiz Imbergue – 81 pontos

4) Helton Batista – 64 pontos

5) Matheus Gabriel da Silva – 62 pontos

MXJR

1) João Vitor Vargas – 88 pontos

2) Otávio Pedro – 67 pontos (Pro Tork)

3) Lucas Santos – 66 pontos

4) João Pavan – 64 pontos

5) Eduarda Conzatti – 57 pontos

Serviço: Campeonato Pro Tork Paranaense de Motocross

Etapa: 5

Data: 21 e 22 de setembro

Local: Avenida Antônio Mano, bairro Votorantim – Cambará

Ingresso: Gratuito

A competição é patrocinada pela Pro Tork e os pilotos da marca têm ainda o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.