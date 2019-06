Pro Tork defende liderança no Gaúcho de Velocross

Irmãos Basso se destacam no campeonato

A Pro Tork Racing Team está pronta para novas conquistas com os irmãos Basso na terceira etapa do Campeonato Pro Tork Gaúcho de Velocross. A prova acontece neste final de semana, dias 15 e 16 de junho, em Erval Grande, no extremo norte do Rio Grande do Sul.

Lucas lidera as categorias VX1 e VX2. “Gosto muito de correr nessa pista, que é uma das mais tradicionais do certame. Quero manter a invencibilidade na VX2 e abrir pontos na liderança de ambas. Vamos com tudo!”, destaca o piloto que detém cinco títulos brasileiros e 12 gaúchos da modalidade.

Maiara, a caçula da família, também vai em busca da terceira vitória consecutiva, mas na classe VXF Importada. Já Mateus acelera na VX2 e VX1, em que possui a segunda e quinta colocações, respectivamente.

Este é o sexto ano em que o município sedia uma corrida do estadual. A pista em terra vermelha possui 1.050 metros de extensão e oito curvas, com predominância de altas médias de velocidade. No gate devem alinhar mais de 250 atletas todo o Brasil e também do Uruguai.

A programação inicia no sábado com treinos livres a partir das 9h30min e provas às 15h30min. No domingo o warm-up acontece às 8h30min e as primeiras baterias largam às 10h45. Mais de três mil pessoas são aguardadas para acompanhar a etapa. O ingresso do público é 1kg de alimento não perecível.

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.