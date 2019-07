Pro Tork é a mais nova patrocinadora do Enduro da Independência

Evento será em setembro

A Pro Tork acaba de fechar patrocínio com o mais tradicional enduro de regularidade do Brasil, o Enduro da Independência. O evento, que chega a sua 37ª edição, está programado para acontecer entre os dias 3 e 7 de setembro, com um novo percurso saindo da cidade paulista de Ubatuba em direção a Minas Gerais, passando por Itajubá e Caxambu, até a chegada em Lavras.

Segundo o diretor-presidente do Grupo Pro Tork, Marlon Bonilha, a parceria é uma ótima oportunidade para a marca. “Sempre investimos na modalidade, tanto que temos o tricampeão brasileiro Emerson “Bombadinho” Loth em nossa equipe. Ele nos ajuda a divulgar os equipamentos entre os praticantes, mas patrocinar uma competição como esta nos garante ainda mais visibilidade”, destaca.

Para Gustavo Jacob, um dos responsáveis pelo Enduro da Independência, a chegada da maior fabricante de motopeças da América Latina renderá bons frutos a todos os envolvidos. “É muito gratificante ter o reconhecimento e apoio de uma empresa renomada como a Pro Tork. Tenho certeza que a prova, além dos atletas, tem muito a ganhar com esta novidade”, afirma.

Falando nisso, o público geral também será beneficiado. Isso por que a Pro Tork garantiu a presença da Pro Tork Alto Giro Show, considerada uma das melhores equipes de manobras radicais com motocicletas de toda a América Latina. Diversas apresentações serão realizadas para a galera, que também pode esperar por outras ações, além da loja itinerante da empresa.

O evento deve reunir os melhores pilotos do país para uma aventura incrível do mar as montanhas. Entre eles, Bombadinho, campeão do ano de 2014 e um dos favoritos ao título da temporada. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do link http://www.ipesoffroad.com.br/eventos/enduro-da-independencia/.

Resumo do trajeto em 2019:

03/09 – Entrega de Material e Largada Promocional Ubatuba/SP

04/09 – Ubatuba/SP à Itajubá/MG

05/09 – Itajubá/MG à Caxambu/MG

06/09 – Caxambu/MG à Caxambu/MG

07/09 – Caxambu/MG à Lavras/MG

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.