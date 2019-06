Pro Tork é destaque no Brasileiro de Velocross

Evento aconteceu em Arroio do Meio (RS)

A Pro Tork Racing Team foi o grande destaque da terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Velocross, realizada neste final de semana, dias 22 e 23 de junho, em Arroio do Meio (RS). O evento também foi válido pela quarta rodada do gaúcho, competição que recebe o patrocínio da Pro Tork.

Rafael Faria dominou três categorias. “Na VX2 encostei em um adversário na primeira curva, saindo de sexto para chegar em primeiro. Na 230cc Pró larguei na frente e mantive a liderança até o fim. Já na VX1 saí em terceiro, mas fui pressionando até conseguir a ponta, vencendo mais uma”, explica.

Os demais atletas que levaram a equipe ao pódio foram: Maiara Basso – primeira na VXF Importadas, Ana Fietz – terceira na VXF Nacional, Jacson Keil – segundo na VX1, terceiro na 230cc Pró e quarto na Força Livre Nacional, Rodrigo Taborda – quarto na 230cc Pró, Sandro “Tatu” Alexandre – segundo na VX4 Nacional, Mateus Basso – terceiro na VX2 e Lucas Basso – segundo na VX2 e quarto na VX1.

De volta as suas cidades, eles retomam o treinamento físico e com motocicleta para estarem preparados para o próximo desafio, em menos de um mês. O Brasileiro tem sua quarta etapa programada para acontecer nos dias 6 e 7 de julho, no município de Pouso Alegre (MG).

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.