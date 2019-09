Pro Tork favorita ao título do Enduro da Independência

Percurso em Minas Gerais

O paranaense Emerson Loth está pronto para a disputa do Enduro da Independência, uma das provas de regularidade mais tradicionais do Brasil. O evento, que chega a sua 37ª edição, está programado para acontecer entre os dias 3 e 7 de setembro, com um novo percurso saindo da cidade paulista de Ubatuba em direção a Minas Gerais, passando por Itajubá e Caxambu, até a chegada em Lavras.

Bombadinho, como é conhecido no meio off road, é tricampeão brasileiro da modalidade, tem sete títulos em seu estado e venceu o Independência em 2014. Seu objetivo é retomar o título da categoria Elite para a Pro Tork Racing Team. “A prova promete ser pesada, mas eu gosto da dificuldade, trechos técnicos, costumo me sair bem. Tenho alcançado bons resultados, minha expectativa é excelente”, afirma.

O percurso total será de aproximadamente 700 quilômetros. E por se tratar de uma disputa em linha, o terreno é bem variado, passando por trilhas já existentes entre matas típicas da região da serra do mar, estradas abandonadas ou de pouco uso. O primeiro dia começa tranquilo, já o segundo irá exigir atenção redobrada na planilha, enquanto que o terceiro testará o preparo físico e resistência das motos e o quarto muito single track e navegação.

Além de participar com seu piloto, a Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina e líder mundial na produção de capacetes, também patrocina o evento. Por isso, preparou uma série de ações, entre elas, apresentações diárias de wheeling da Pro Tork Alto Giro Show e sua loja de fábrica, com uma seleção dos melhores produtos, promoções e descontos especiais.

Programação:

03/09 – Entrega de Material e Largada Promocional Ubatuba/SP

Local: Centro de Convenções

14h – Abertura de Secretaria de Prova e Parque Fechado

18h – Apresentação com a equipe Pro Tork Alto Giro Show

19h – Cerimonial de abertura e largada promocional

04/09 – Ubatuba/SP a Itajubá/MG

Local: Parque da Cidade

06h – Largada

13h – Chegada

20h – Desafio do Kart – Corrida com os campeões do dia

21h – Apresentação com a equipe Pro Tork Alto Giro Show

05/09 – Itajubá/MG a Caxambu/MG

Local: Centro da Cidade

07h – Largada

13h – Chegada

20h – Apresentação com a equipe Pro Tork Alto Giro Show

06/09 – Caxambu/MG a Caxambu/MG

Local: Centro da Cidade

7h – Largada

13h – Chegada

07/09 – Caxambu/MG a Lavras/MG

Local: Praça Dr. Augusto Silva

7h – Largada

12h – Chegada

18h – Premiação dos Campeões

Programação sujeita alteração

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 30.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 60 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal.