Pro Tork mais uma vez no topo do Gaúcho de Velocross

Etapa aconteceu em Dona Francisca

Os irmãos Basso levaram a Pro Tork Racing Team ao pódio da quinta etapa do Campeonato Pro Tork Gaúcho de Velocross, realizada neste final de semana, dias 20 e 21 de julho, em Dona Francisca, um dos mais tradicionais redutos da modalidade no Rio Grande do Sul.

Primeiro, a caçula Maiara venceu a corrida da classe VXF Importadas de ponta a ponta, sem dar chances às adversárias. Depois, Lucas finalizou em segundo lugar as disputas da VX2 e da VX Pró, enquanto Mateus foi o quinto a receber a bandeira quadriculada na VX2.

“Ficamos felizes com os resultados, principalmente eu, que sigo invicta na temporada 2019. O Lucas também somou pontos importantes, mantendo-se em primeiro na classificação das categorias principais”, disse Maiara após o evento.

De volta a cidade de Gentil, os irmãos terão um longo período de preparação para a próxima etapa do estadual. Ela está programada para acontecer apenas nos dias 7 e 8 de setembro. A expectativa da equipe é de manter o bom rendimento, de olho nos títulos.

A Pro Tork – maior fabricante de motopeças da América Latina, é patrocinadora do campeonato e seus pilotos tem ainda o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.