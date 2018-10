Pro Tork Moto show se apresenta em Minas Gerais

Cidade comemora 131 anos

A cidade mineira de Frutal irá comemorar 131 anos e para agitar a festa garantiu uma apresentação do Cachorrão Pro Tork Moto Show. Anote na agenda, será nesta quinta-feira, dia 4 de outubro, a partir das 16h, na Pista T-Rex. Para prestigiar, basta doar um litro de leite, que será destinado para a Casa da Criança.

Wesley Rodrigues de Oliveira é o piloto responsável pelo espetáculo, que consiste na demonstração de diversas manobras com bicicletas, motos de 135 a 750 cilindradas e karts. Algumas contam com efeitos especiais e ainda com a interação do público, o que torna tudo mais emocionante.