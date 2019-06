Pro Tork no pódio do Campeonato Brasileiro de Motocross

Quarta etapa aconteceu em Minas Gerais

A Pro Tork Racing Team alcançou bons resultados na quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, realizada neste final de semana, dias 22 e 23 de junho, em Fama, cidade localizada no sul de Minas Gerais.

Willian Guimarães foi o destaque ao vencer a MX4 de ponta a ponta. “Mesmo me recuperando de lesão, busquei dar o meu melhor. Agora conto com 31 pontos de vantagem na classificação”, explica o paranaense.

A equipe ainda subiu ao pódio com Fredy Spagnol, que conquistou um segundo e outro terceiro lugares nas baterias da MX2, e Pedro Magero, quinto a receber a bandeira quadriculada na corrida da MX2JR.

De volta as suas cidades, os pilotos terão pouco mais de um mês para se prepararem para o próximo desafio do nacional. Ele está programado para acontecer nos dias 17 e 18 de agosto, no município de Faxinal (PR).

Confira a classificação:

MX4

1) Willian Guimarães – 97 pontos (Pro Tork)

2) Walter Sergio Tardin – 66 pontos

3) Rodrigo Guedes Peguinelli – 64 pontos

4) Adilson de Araujo – 51 pontos

5) Rodrigo Olavo Guerreiro – 45 pontos

MX2

1) Fábio Santos – 147 pontos

2) Fredy Spagnol – 131 pontos (Pro Tork)

3) Leonardo Souza – 116 pontos

4) Matheus Lima – 85 pontos

5) Reginaldo Junior – 84 pontos

MX2JR

1) Joaquim Neto – 69 pontos

2) João Victor Fernandes – 61 pontos

3) Gabriel Andrigo – 53 pontos

4) Rafael Araújo – 51 pontos

5) Pedro Magero – 48 pontos (Pro Tork)

A Pro Tork Racing Team tem apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.