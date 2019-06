Pro Tork pronta para disputas no Gaúcho e Brasileiro de Velocross

Em busca de bons resultados

Os campeonatos Gaúcho e Brasileiro de Velocross realizam suas quarta e terceira etapas neste final de semana, dias 22 e 23 de junho, em um único evento em Arroio do Meio. O estadual é patrocinado pela Pro Tork, maior fabricante de motopeças da América Latina, que também marcará presença com pilotos no gate.

A Pro Tork Racing Team será representada por grandes nomes da modalidade, como Rafael Faria, líder da categoria principal no nacional, a VX1. “Sofri uma queda e tive dificuldades na abertura da temporada, mas voltei na segunda prova com força total. Quero repetir a dose no Rio Grande do Sul, me mantendo no topo da VX1 e da 230cc Pró, e ainda assumindo a ponta na VX2”, destaca.

O esquadrão também tem conquistado bons resultados em outras categorias do Brasileiro. Rodrigo Taborda lidera a VX2, Jacson Keil é o ponteiro na Força Livre Nacional e Maiara Basso detém o melhor posto na VXF Importadas. Outros atletas que representam a equipe são Alex Junior, segundo colocado na Força Livre Nacional e terceiro na VX2, e Ana Fietz, segunda na VXF Nacional.

A programação abre no sábado com treinos livres das 9h às 11h, seguidos pelos cronometrados, das 11h45m às 14h30m. As provas ocorrem a partir das 15h30m. No domingo tem warm-up às 8h e os restantes das baterias largam às 11h40m. A corrida da VX1 encerra as atividades, às 16h30m.

Localizada ao lado da RS-130, a pista que será palco das disputas foi montada junto ao CTG Querência do Arroio do Meio. O local dispõe de estrutura com arquibancadas, espaço para acampamento e praça de alimentação. O ingresso custa R$ 17 e dá direito a participar do sorteio de uma minimoto Pro Tork TR 125cc 0km. A expectativa é reunir mais de três mil pessoas.