Pro Tork Racing Team conquista 47 títulos em 2019

Campeonatos estaduais, nacionais e no exterior

Motivos para celebrar não faltam no box da Pro Tork Racing Team. A equipe encerra 2019 com 47 títulos novos em sua galeria, todos conquistados nos mais importantes campeonatos estaduais, nacionais e até no exterior. Além disso, seus pilotos também garantiram o vice em 25 ocasiões, entre outros bons resultados.

O velocross foi a modalidade responsável pelo maior número de troféus, colocando o time no lugar mais alto do pódio 28 vezes. Entre os destaques está Rafael Faria, que fecha a temporada com três êxitos no Brasileiro, três no Sul Brasileiro e três no Paranaense de VX. “Tivemos um ano abençoado, perfeito dentro das pistas. Isso é resultado de trabalho forte, dedicação e, claro, do empenho da equipe. Acredito que 2020 será ainda melhor”, comenta.

No Enduro de Regularidade o elenco foi representado por feras como Emerson ‘Bombadinho’ Loth. O piloto sagrou-se tetracampeão Brasileiro, faturou o bi no Enduro da Independência e está pronto para novos desafios. “Agradeço a minha família, amigos e patrocinadores que me incentivaram como sempre. Já renovei a parceria com a Pro Tork e estamos ansiosos para estrear no rali dos Sertões em 2020”, adianta.

Já no motocross, William Guimarães foi um dos responsáveis por arrancar suspiros do público entre seus saltos – e, ainda, grandes feitos. Garantiu o Brasileiro de Motocross, na categoria MX4, e mais três títulos no Paranaense, totalizando assim 21 no estadual ao longo da carreira. “O ambiente dentro do time é excelente, muito propício para o crescimento pois somos todos parceiros”, enfatiza o campeão.

Cabe destacar, também, conquistas fora do Brasil. O elenco dominou os campeonatos paraguaios de Motocross e Velocross, assegurando oito taças considerando as duas competições. Os resultados foram obtidos por Carlos Eduardo Franco e Sandro Alexandre, o Tatu.

No próximo ano, a equipe irá reforçar sua participação em provas regionais, estaduais, nacionais e no exterior, além de encarar desafios inéditos como o já citado Sertões. Ainda, a Pro Tork é uma das principais incentivadoras do off road no país, patrocinando e apoiando diversas competições, encontros e eventos, proporcionando assim o surgimento de novos atletas e o desenvolvimento de já consagrados.

Pro Tork Racing Team – títulos em 2019

1 – Brasileiro de Velocross – cat. VX1: Rafael Faria

2 – Brasileiro de Velocross – cat. VX: Rafael Faria

3 – Brasileiro de Velocross – cat. 230cc: Rafael Faria

4 – Brasileiro de Velocross – cat. FLN: Jacson Keil

5 – Brasileiro de Velocross – cat. Feminina: Maiara Basso

6 – Brasileiro de Motocross – cat. MX4: William Guimarães

7 – Brasileiro de Motocross – cat. Feminina: Maiara Basso

8 – Brasileiro de Enduro de Regularidade – cat. Master: Emerson Loth

9 – Enduro da Independência – cat. Master: Emerson Loth

10 – Paraguaio de Motocross – cat. MX1: Carlos Eduardo Franco

11 – Paraguaio de Motocross – cat. MX2: Carlos Eduardo Franco

12 – Paraguaio de Velocross – cat. VX1: Carlos Eduardo Franco

13 – Paraguaio de Velocross – cat. VX2: Carlos Eduardo Franco

14 – Paraguaio de Velocross – cat. FLN: Carlos Eduardo Franco

15 – Paraguaio de Velocross – cat. 230cc: Carlos Eduardo Franco

16 – Paraguaio de Velocross – cat. VX4 Especial: Sandro Alexandre

17 – Paraguaio de Velocross – cat. VX3 Nacional: Sandro Alexandre

18 – Sul-Brasileiro de Velocross – cat. VX1: Rafael Faria

19 – Sul-Brasileiro de Velocross – cat. VX2: Rafael Faria

20 – Sul-Brasileiro de Velocross – cat. 230cc: Rafael Faria

21 – Sul-Brasileiro de Velocross – cat. FLN: Jacson Keil

22 – Sul-Brasileiro de Enduro de Regularidade – cat. Over 40: Jony Jachtchechen

23 – Paranaense de Velocross – cat. VX1: Rafael Faria

24 – Paranaense de Velocross – cat. VX2: Rafael Faria

25 – Paranaense de Velocross – cat. 230cc: Rafael Faria

26 – Paranaense de Velocross – cat. VX3 Nacional: Márcio Lago

27 – Paranaense de Velocross – cat. VX4 Especial: Márcio Lago

28 – Paranaense de Velocross – cat. VX4 Nacional: Sandro Alexandre

29 – Paranaense de Velocross – cat. FLN: Jacson Keil

30 – Paranaense de Motocross – cat. MX2: Rafael Faria

31 – Paranaense de Motocross – cat. MX3: William Guimarães

32 – Paranaense de Motocross – cat. MX4: William Guimarães

33 – Paranaense de Motocross – cat. MX45: William Guimarães

34 – Paranaense de Motocross – cat. 85/150cc: Otávio Pedro

35 – Paranaense de Motocross – cat. FLN: Fábio Brito

36 – Paranaense de Enduro de Regularidade – cat. Master: Emerson Loth

37 – Catarinense de Velocross – cat. VX1: Rodrigo Taborda

38 – Catarinense de Velocross – cat. VX2: Rodrigo Taborda

39 – Catarinense de Velocross – cat. 230cc: Rodrigo Taborda

40 – Catarinense de Cross Country – cat. XC1: Lolo Anton

41 – Catarinense de Cross Country – cat. XC2: Lolo Anton

42 – Catarinense de Enduro FIM – cat. E1: Lolo Anton

43 – Goiano de Motocross – cat. MX1: Fredy Spagnol

44 – Goiano de Motocross – cat. MX2: Fredy Spagnol

45 – Gaúcho de Velocross – cat. VX Pro: Lucas Basso

46 – Gaúcho de Velocross – cat. VX2: Lucas Basso

47 – Gaúcho de Velocross – cat. Feminina: Maiara Basso

A Pro Tork Racing Team tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.